Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 990 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 5 січня 2026

  • особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб,
  • танків – 11 707 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од,
  • артилерійських систем – 35 785 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 592 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 268 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од,
  • крилатих ракет – 4 137 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 945 (+169) од,
  • спеціальної техніки – 4 036 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

