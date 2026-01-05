Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 5 січня: ЗСУ знищили 990 окупантів та одну систему ППО
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 990 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 5 січня 2026
- особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб,
- танків – 11 707 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од,
- артилерійських систем – 35 785 (+29) од,
- РСЗВ – 1 592 (+2) од,
- засобів ППО – 1 268 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од,
- крилатих ракет – 4 137 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 945 (+169) од,
- спеціальної техніки – 4 036 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
