Вибухи у Харкові пролунали пізно ввечері 4 січня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Про це повідомили українські журналісти, що перебувають у місті.

Вибух в Харкові 4 січня: які наслідки

Як інформує Суспільне, всього було чутно три вибухи у Харкові у неділю увечері.

Зараз дивляться

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Станом на 23:23, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, група БпЛА на Харківщині летіла курсом на Полтавщину.

Нагадаємо, внаслідок російського удару балістичними ракетами по центру Харкова 2 січня загинули шестеро людей.

У пʼятницю близько 14:30 російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівках у центрі Харкова.

На вечір того дня кількість постраждалих зросла до 30. Під завалами знайшли тіло дитини.

Унаслідок атаки зруйнована пʼятиповерхівка та частина під’їзду чотириповерхівки. Пошкоджені вікна й фасади в сусідніх будинках і понад 10 автівок.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.