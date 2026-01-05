За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 990 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 5 января 2026

  • личного состава – около 1 212 520 (+990) человек,
  • танков – 11 707 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 857 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 35 785 (+29) ед,
  • РСЗО – 1 592 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1 268 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) ед.,
  • крылатых ракет – 4 137 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 945 (+169) ед.,
  • специальной техники – 4 036 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

