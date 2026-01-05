Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 5 января: ВСУ уничтожили 990 оккупантов и одну систему ПВО
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 990 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 5 января 2026
- личного состава – около 1 212 520 (+990) человек,
- танков – 11 707 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 23 857 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 35 785 (+29) ед,
- РСЗО – 1 592 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 268 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 945 (+169) ед.,
- специальной техники – 4 036 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеВзрывы в Харькове 4 января: город атакуют вражеские БпЛА