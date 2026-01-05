За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 990 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 5 января 2026

личного состава – около 1 212 520 (+990) человек,

танков – 11 707 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 23 857 (+2) ед,

артиллерийских систем – 35 785 (+29) ед,

РСЗО – 1 592 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 268 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 100 564 (+704) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 945 (+169) ед.,

специальной техники – 4 036 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.