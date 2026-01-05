Президент Володимир Зеленський 5 січня призначив нових заступників голови Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Зеленський провів кадрові зміни в керівництві СБУ

– Призначити Поклада Олександра Валентиновича першим заступником голови Служби безпеки України, – йдеться в указі президента №27/2026 від 5 січня.

Заступниками очільника СБУ стали Андрій Тупіков, який раніше очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки. Його призначення оформлене указом №28/2026.

Зараз дивляться

Також заступником голови СБУ призначено Дениса Килимника – відповідний указ має номер №29/2026. Килимника також призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Що відомо про Олександра Поклада

30 листопада 2021 року Зеленський призначив Олександра Поклада начальником Департаменту контррозвідки СБУ. У 2023 році він обійняв посаду заступника голови СБУ.

Поклад також входив до складу української делегації на переговорах із Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня 2025 року.

З 28 листопада 2025 року він є членом переговорної групи України.

30 вересня президент присвоїв йому звання Герой України. Він також нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденами За мужність III та II ступенів.

Хто такий Денис Килимник

Денис Килимник раніше обіймав посаду першого заступника керівника ЦСО А.

Перед призначенням Зеленський провів зустріч із Денисом Килимником. Глава держави назвав його одним з організаторів ударів по території Росії.

– Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він – один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію. Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку Служби. Дякую за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей, – зазначив глава держави.

Килимник брав участь в операції СБУ Павутина.

Про Андрія Тупікова відомо небагато. Він має звання майора МВС.

За інформацією hromadske, у серпні 2015 року за мужність і героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України Тупікова нагородили орденом Данила Галицького.