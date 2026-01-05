Президент Володимир Зеленський призначив ексначальника Центру спецоперацій А Служби безпеки України Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ.

Про це йдеться в указі президента №19/2026.

Призначення Євгена Хмари т. в. о. глави СБУ: що відомо

Перед публікацією про призначення Євгена Хмари т. в. о. глави СБУ Володимир Зеленський повідомив, що провів із ним зустріч, під час якої вони обговорили нові можливості системного розвитку Служби безпеки України, а також спеціальні операції, які наразі готує Україна.

Зараз дивляться

Він додав, що дуже вдячний Євгену Хмарі та всім воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни.

– Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО А СБУ будемо масштабувати, – зауважив очільник Української держави.

Раніше стало відомо, що Василь Малюк йде з посади голови Служби безпеки України.