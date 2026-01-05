Президент Владимир Зеленский 5 января назначил новых заместителей главы Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ

— Назначить Поклада Александра Валентиновича первым заместителем главы Службы безопасности Украины, — говорится в указе президента №27/2026 от 5 января.

Заместителями главы СБУ стали Андрей Тупиков, который ранее возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности. Его назначение оформлено указом №28/2026.

Сейчас смотрят

Также заместителем главы СБУ назначен Денис Килимник — соответствующий указ под номером №29/2026. Килимника также назначили руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Что известно об Александре Покладе

30 ноября 2021 года Зеленский назначил Александра Поклада начальником Департамента контрразведки СБУ. В 2023 году он занял должность заместителя главы СБУ.

Поклад также входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая 2025 года.

С 28 ноября 2025 года он является членом переговорной группы Украины.

30 сентября президент присвоил ему звание Герой Украины. Он также награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденами За мужество III и II степеней.

Кто такой Денис Килимник

Денис Килимник ранее занимал должность первого заместителя руководителя ЦСО А.

Перед назначением Зеленский провел встречу с Денисом Килимником. Глава государства назвал его одним из организаторов ударов по территории России.

— Летом прошлого года я отметил Дениса званием Герой Украины, и это абсолютно заслуженно. Он — один из тех, кто организует наиболее весомые и вполне справедливые удары по российскому оккупанту за эту агрессию. Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками относительно возможного развития Службы. Благодарю за чрезвычайно весомое участие в защите нашего государства и людей, — отметил глава государства.

Килимник принимал участие в операции СБУ Паутина.

Об Андрее Тупикове известно немного. У него звание майора МВД.

По информации hromadske, в августе 2015 года за мужество и героизм во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Тупикова наградили орденом Данила Галицкого.