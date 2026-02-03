Україна серйозно налаштована на досягнення прогресу щодо миру, лише Росія продовжує атаки й демонструє цим несерйозність щодо мирного процесу, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте про атаку РФ України, як зрив мирного процесу

Під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради генсек НАТО заявив, що у мирному процесі було досягнуто важливого процесу, однак РФ так і продовжує бити по Україні.

– …досягнуто важливого прогресу (на шляху до миру, – Ред.), але Росія продовжує атакувати. Як цей обстріл останньої ночі, і це демонструє їх несерйозність щодо миру, – сказав Марк Рютте.

Генсек НАТО наголосив на величезних втратах РФ у війні проти України, що сягнули понад 1 млн осіб.

Зараз дивляться

– Вже більше мільйона жертв з їхнього боку. І попри готовність Путіна приносити жертви, будь-які досягнення на полі бою, вони даються їм дуже боляче, – додав він.

Нагадаємо, що 2 лютого, починаючи з шостої вечора РФ застосувала по Україні 521 засіб повітряного нападу. Росія атакувала Україну ракетами Циркон та Іскандер, а також безпілотниками різних модифікацій.

Основні напрямки російського удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.