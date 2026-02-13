Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть бути проведені, якщо глава США Дональд Трамп натисне на РФ і буде домовлено про 2-3 місяці припинення вогню.

Зеленський про умову проведення виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання, чи може Україна провести вибори, на тлі повідомлень про тиск США на Київ.

За словами голови держави, він був би радий зробити це “якомога швидше”, але спочатку потрібно припинити війну. Водночас президент наголошує, що найкращий спосіб провести вибори в Україні найближчим часом – це якомога швидше припинити війну.

Він додав, що для проведення виборів Україні потрібні гарантії безпеки.

– Якщо президент Трамп, а я думаю, що він може (це зробити, – Ред.), … штовхне Путіна до припинення вогню, яке триватиме, два-три місяці, ми проведемо вибори, – додав Зеленський, пише видання The Guardian.

Нагадаємо, що нещодавно видання Financial Times повідомляло, що нібито Україна готується до виборчого процесу та загальнонаціонального плебісциту щодо умов миру. Як стверджували джерела, Білий дім нібито встановив дедлайн до 15 травня, пов’язавши подальше надання гарантій безпеки з організацією виборів.

Водночас Володимир Зеленський заперечив, що в нього є наміри оголосили про проведення виборів 24 лютого. Вони, як наголосив президент, можливі лише за наявності усіх гарантій безпеки для України.

