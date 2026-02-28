В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної тристоронної зустрічі.

Зеленський про тристоронні переговори

Голова нашої держави у вечірньому відеозверненні повідомив, що обговорив з секретар РНБО України Рустемом Умєровим підсумки зустрічей у Женеві.

– Сьогодні багато міжнародної роботи. Вже був на доповіді Рустем Умєров після зустрічей цього тижня з представниками президента Трампа. Обговорили основні підсумки зустрічей у Женеві, в основному щодо економічних питань та відбудови. Ми продовжуємо підготовку тристороннього формату, коли б це не було, – зазначив президент.

Він також додав, що в залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі представників України, США та РФ.

– Росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано. Я визначив для переговорної команди та загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви, – повідомив президент.

Зеленський наголосив, що мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці.

