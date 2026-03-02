Велика Британія залучить українських експертів, які разом із британськими фахівцями допомагатимуть країнам Перської затоки ефективніше збивати іранські безпілотники.

Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі X.

Залучення українських експертів: що відомо

За словами Стармера, Велика Британія не приєднувалася до початкових ударів по Ірану та не братиме участі в наступальних діях надалі.

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Водночас Лондон продовжить оборонні заходи в регіоні та підтримуватиме колективну самооборону союзників.

— Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо наші оборонні дії в регіоні. Ми також залучимо експертів з України, щоб разом з нашими фахівцями допомогти країнам-партнерам Перської затоки збивати іранські безпілотники, які їх атакують, — заявив прем’єр.

Стармер додав, що Іран дотримується “стратегії випаленої землі”, що змушує союзників посилювати захист своїх військових і цивільної інфраструктури.

Варто зазначити, що британські військові вже залучені до протидії іранським безпілотникам у регіоні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив, що події на Близькому Сході наочно демонструють складність повного захисту від ракетних атак і дронів.

— По ситуації на Близькому Сході можна побачити, наскільки це непросто — дати сто відсотків захисту від ракет і Шахедів. Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість цих систем, усе одно збивають не всю балістику. Є й Шахеди, які не зупинила ППО в регіоні, — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що нинішня ситуація підтверджує унікальність українського досвіду протиповітряної оборони.

— Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам — Україні — цією зимою та загалом за час цієї війни, — заявив президент.

Раніше підрозділи Великої Британії знищили іранський дрон в Іраку, який становив загрозу для бази міжнародної коаліції.

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що Лондон “збиває” безпілотники, які загрожують британським військовим, союзникам та інфраструктурі.

Велика Британія також розгорнула авіацію, радари та наземні засоби боротьби з дронами на Кіпрі та в Катарі, наголошуючи, що всі ці дії мають оборонний характер.

Нагадаємо, що 28 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про початок повномасштабної операції роти Ірану. Того ж дня його атакував Ізраїль.

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