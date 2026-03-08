Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 930 російських військових.

Так загальні бойові втрати противника на 8 березня перевищили 1 млн 273 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 8 березня

  • особового складу – близько 1 273 290 (+930);
  • танків – 11 742 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 157 (+6);
  • артилерійських систем – 38 059 (+55);
  • РСЗВ – 1 673 (+3);
  • засоби ППО – 1 322;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 164 416 (+2 558);
  • крилаті ракети – 4 403 (+19);
  • кораблі / катери – 30;
  • підводні човни – 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289);
  • спеціальна техніка – 4 083 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1474-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 8 березня 2026 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.