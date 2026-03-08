Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 8 березня: ЗСУ знищили 930 окупантів та 55 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 930 російських військових.
Так загальні бойові втрати противника на 8 березня перевищили 1 млн 273 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 8 березня
- особового складу – близько 1 273 290 (+930);
- танків – 11 742 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 157 (+6);
- артилерійських систем – 38 059 (+55);
- РСЗВ – 1 673 (+3);
- засоби ППО – 1 322;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 164 416 (+2 558);
- крилаті ракети – 4 403 (+19);
- кораблі / катери – 30;
- підводні човни – 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289);
- спеціальна техніка – 4 083 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1474-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
