Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 930 російських військових.

Так загальні бойові втрати противника на 8 березня перевищили 1 млн 273 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 8 березня

особового складу – близько 1 273 290 (+930);

танків – 11 742 (+5);

бойових броньованих машин – 24 157 (+6);

артилерійських систем – 38 059 (+55);

РСЗВ – 1 673 (+3);

засоби ППО – 1 322;

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 164 416 (+2 558);

крилаті ракети – 4 403 (+19);

кораблі / катери – 30;

підводні човни – 2;

автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289);

спеціальна техніка – 4 083 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1474-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.