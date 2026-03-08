За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 930 российских военных.

Так общие боевые потери противника на 8 марта превысили 1 млн 273 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 8 марта

  • личного состава – около 1 273 290 (+930);
  • танков – 11 742 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 157 (+6);
  • артиллерийских систем – 38 059 (+55);
  • РСЗО – 1 673 (+3);
  • средства ПВО – 1322;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 349;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 164 416 (+2 558);
  • крылатые ракеты – 4 403 (+19);
  • корабли/катера – 30;
  • подводные лодки – 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 82101 (+289);
  • специальная техника – 4083 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1474-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

