За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 930 российских военных.

Так общие боевые потери противника на 8 марта превысили 1 млн 273 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 8 марта

личного состава – около 1 273 290 (+930);

танков – 11 742 (+5);

боевых бронированных машин – 24 157 (+6);

артиллерийских систем – 38 059 (+55);

РСЗО – 1 673 (+3);

средства ПВО – 1322;

самолетов – 435;

вертолетов – 349;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 164 416 (+2 558);

крылатые ракеты – 4 403 (+19);

корабли/катера – 30;

подводные лодки – 2;

автомобильная техника и автоцистерны – 82101 (+289);

специальная техника – 4083 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1474-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.