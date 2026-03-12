Студенти приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, почнуть отримувати академічні стипендії не менше ніж 4 тис. грн із 1 вересня цього року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Свириденко анонсувала підвищення стипендій

За її словами, виплати стипендій поширюватимуться на студентів усіх закладів вищої освіти, незалежно від форми власності навчального закладу.

– Стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. У відповідь на запити студентів уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення, – повідомила прем’єрка у Telegram у четвер, 12 березня.

Вона додала, що мінімальна академічна стипендія цього року зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

З 1 вересня студентам нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тис. грн.

– Це рішення – приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні, – зазначила Свириденко.

Фінансування стипендій передбачене бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки України на 2026 рік.

