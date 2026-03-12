Студенты частных высших учебных заведений, обучающиеся по государственному заказу, начнут получать академические стипендии не менее 4 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Свириденко анонсировала повышение стипендий

По ее словам, выплаты стипендий будут распространяться на студентов всех высших учебных заведений, независимо от формы собственности учебного заведения.

Сейчас смотрят

— Стипендии теперь будут получать студенты высших учебных заведений независимо от формы собственности. В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которые также обучаются за счет государственного заказа, — сообщила премьер в Telegram в четверг, 12 марта.

Она добавила, что минимальная академическая стипендия в этом году вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом.

С 1 сентября студентам будут начислять академические стипендии в размере не менее 4 тыс. грн.

— Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине, — отметила Свириденко.

Финансирование стипендий предусмотрено бюджетными назначениями Министерства образования и науки Украины на 2026 год.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.