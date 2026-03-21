Громадяни України у Великій Британії, Канаді та США зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах, через мережу візових і паспортних сервісів VFS Global.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українці зможуть отримувати паспорти в центрах VFS

Як стверджують у МЗС, можливість для українців у Великій Британії, Канаді та США отримувати паспорти в центрах VFS дозволить скоротити час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипломатичних установ.

МЗС спільно з VFS Global підготували запуск пілотного проєкту з кур’єрської доставки закордонних паспортів, оформлених в українських консульствах та посольствах.

Невдовзі українці у Британії, Канаді та США зможуть забрати готові паспорти у будь-якому з 35 центрів VFS Global. Це дозволить отримати документ без зайвих поїздок до посольств чи консульств.

Як розповіли у МЗС, пріоритетом залишається безпека документів та надійна ідентифікація громадян. Видача паспортів здійснюватиметься лише після обов’язкової верифікації, що забезпечує захист персональних даних та запобігає зловживанням.

Проєкт реалізується в межах оновлення системи е-Консул. МЗС продовжує цифровізувати консульські послуги, щоб у майбутньому ще більше сервісів стали доступними та зручними для українців.

З наступного тижня проєкт розпочне роботу в тестовому режимі. Громадяни, які звертаються за оформленням закордонних паспортів у Великій Британії, Канаді та США, отримають можливість замовити видачу документа через центри VFS.

У Міністерстві закордонних справ України додали, що детальні інструкції оприлюднять на ресурсах відповідних дипломатичних установ.

VFS Global – це світова мережа сервісних центрів, що допомагає урядам обробляти документи. Компанія супроводжує процес подання на візу, працюючи як офіційний посередник між іноземним консульством та людиною, якій потрібен документ.

