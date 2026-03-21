Громадяни України у Великій Британії, Канаді та США зможуть отримувати паспорти, оформлені в посольствах та консульствах, через мережу візових і паспортних сервісів VFS Global.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українці зможуть отримувати паспорти в центрах VFS

Як стверджують у МЗС, можливість для українців у Великій Британії, Канаді та США отримувати паспорти в центрах VFS дозволить скоротити час отримання послуги та позбавить потреби у додаткових поїздках до дипломатичних установ.

Зараз дивляться

МЗС спільно з VFS Global підготували запуск пілотного проєкту з кур’єрської доставки закордонних паспортів, оформлених в українських консульствах та посольствах.

Невдовзі українці у Британії, Канаді та США зможуть забрати готові паспорти у будь-якому з 35 центрів VFS Global. Це дозволить отримати документ без зайвих поїздок до посольств чи консульств.

Як розповіли у МЗС, пріоритетом залишається безпека документів та надійна ідентифікація громадян. Видача паспортів здійснюватиметься лише після обов’язкової верифікації, що забезпечує захист персональних даних та запобігає зловживанням.

Проєкт реалізується в межах оновлення системи е-Консул. МЗС продовжує цифровізувати консульські послуги, щоб у майбутньому ще більше сервісів стали доступними та зручними для українців.

З наступного тижня проєкт розпочне роботу в тестовому режимі. Громадяни, які звертаються за оформленням закордонних паспортів у Великій Британії, Канаді та США, отримають можливість замовити видачу документа через центри VFS.

У Міністерстві закордонних справ України додали, що детальні інструкції оприлюднять на ресурсах відповідних дипломатичних установ.

VFS Global – це світова мережа сервісних центрів, що допомагає урядам обробляти документи. Компанія супроводжує процес подання на візу, працюючи як офіційний посередник між іноземним консульством та людиною, якій потрібен документ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.