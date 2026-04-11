Ситуація на фронті станом на вечір 11 квітня

Станом на вечір 11 квітня ситуація на фронті залишається напруженою — російські війська продовжують системно порушувати режим припинення вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Лише після 16:00 зафіксовано 469 атак різного типу, серед яких 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе (Ланцет, Молнія) та 275 ударів FPV-дронами.

Загалом з початку доби сталося 101 бойове зіткнення.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході країни. Зокрема, на Костянтинівському напрямку українські військові відбили 19 штурмів, а на Покровському — ще 18 атак ворога.

Активність противника також фіксується на Лиманському, Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

Зазначається, що ворог продовжує завдавати ударів по населених пунктах і позиціях українських військ із застосуванням реактивних систем залпового вогню та авіації.

Нагадаємо, що на Великдень 2026 року в Україні запроваджено режим припинення вогню на суходолі, у повітрі та на морі, ініційований керівництвом держави.

Зі свого боку очільник РФ Володимир Путін оголосив тимчасове припинення бойових дій у війні проти України з нагоди Великодня. Там зазначили, що перемир’я оголошується з 16:00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

До того ж, ввечері 11 квітня Володимир Зеленський повідомив про пропозицію встановити великодній режим, закликавши РФ до тиші та пообіцявши дзеркальну відповідь.

