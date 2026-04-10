Росія не готова продовжити термін великоднього перемир’я, однак пропонує умову, за якої “мир може настати вже сьогодні”.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує ВВС.

Мир на умовах Путіна: про що йдеться

Дмитро Пєсков зауважив, що оголошене великоднє перемир’я має виключно гуманітарний характер, тож подібні кроки не треба розглядати як політичний сигнал або зміну позиції.

– Як ми неодноразово говорили, і як казав президент Путін, ми хочемо не перемир’я, ми хочемо миру, міцного, стійкого миру, – заявив Пєсков.

Він додав, що настати цей мир може вже сьогодні, якщо український президент Володимир Зеленський “візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення”.

Речник Путіна не уточнив, про яке саме рішення йдеться, однак журналісти вважають, що мова йде про виведення українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей.

Дмитро Пєсков, крім іншого, прокоментував заяву Зеленського про те, що Україна може відреагувати на дії Росії щодо тимчасового припинення вогню дзеркально.

За словами речника російського диктатора, Москва звернула увагу на формулювання Києва.

Контекст

Президент Зеленський оголосив про готовність до перемир’я з Росією на Великодні свята ще наприкінці березня.

За його словами, кілька днів припинення вогню не змінять ситуацію на фронті, тож на бої ця ініціатива не вплине.

У четвер, 9 квітня, Володимир Путін все ж повідомив про готовність до великоднього перемир’я. За обіцянками росіян, воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

Президент України пообіцяв діяти дзеркально у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я. Зауважимо, що минулого року країна-агресорка свого слова щодо великоднього перемир’я не дотрималася.

