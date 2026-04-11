После 16.00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 11 апреля

На вечер 11 апреля ситуация на фронте остается напряженной — российские войска продолжают системно нарушать режим прекращения огня, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Только после 16:00 зафиксировано 469 атак разного типа, среди которых 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе (Ланцет, Молния) и 275 ударов FPV-дронами.

В целом, с начала суток произошло 101 боевое столкновение.

Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на востоке страны. В частности, на Константиновском направлении украинские военные отразили 19 штурмов, а на Покровском – еще 18 атак врага.

Активность противника также фиксируется на Лиманском, Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.

Отмечается, что враг продолжает наносить удары по населенным пунктам и позициям украинских войск с применением реактивных систем залпового огня и авиации.

Напомним, что на Пасху 2026 года в Украине был введен режим прекращения огня на суше, в воздухе и на море, инициированный руководством государства.

Со своей стороны, глава РФ Владимир Путин объявил временное прекращение боевых действий в войне против Украины по случаю Пасхи. Там отметили, что перемирие объявляется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

К тому же, вечером 11 апреля Владимир Зеленский сообщил о предложении установить пасхальный режим, призвав РФ к тишине и пообещав зеркальный ответ.

