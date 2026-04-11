Великдень має бути часом безпеки і миру. Якщо припинення вогню триватиме надалі, то це було б правильно. Українська сторона надала відповідну пропозицію Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 1 508 дня повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про Великоднє перемир’я

На думку Зеленського, якщо Росія знов обере війну замість миру, тоді це ще раз продемонструє світу, зокрема США, хто і чого насправді хоче.

– Детально говорили вчора і сьогодні з головнокомандувачем, секретарем РНБО, також зі Службою безпеки України про режим тиші на Великдень. Україна пропонувала це вже неодноразово. Добре, щоб дійсно вийшло, – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна діятиме дзеркально, а ЗСУ отримали визначені завдання. Він наголосив, що якщо не буде російських ударів, то не буде і відповідей Сил оборони.

– Ми памʼятаємо, як було в подібних ситуаціях раніше. Чітко знаємо, з ким маємо справу. Якщо не буде російських ракет та дронів, будемо теж дотримуватись тиші в небі. Для фронту завдання аналогічне. Але право на відповідь у кожного українського підрозділу є, – сказав Зеленський.

Як наголосив президент, пріоритет – це реальна безпека. Водночас росіяни отримали сигнал про можливість продовжити припинення вогню.

Зеленський про обмін полоненими 11 квітня

– Сьогодні важливо, що вдався обмін. Довго готували. Кожне повернення наших людей має значення. Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину. Головне, щоб можна було повернути додому, в Україну, – сказав Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює заради обмінів: усій нашій команді Координаційного штабу і розвідкам, Службі безпеки України, МВС та українській армії.

Окремо він подякував кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України.

– Ваша сміливість, воїни, – це гарантія, що зможемо повертати людей. Військові полонені, цивільні – про всіх памʼятаємо. Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні з нашої сторони всю роботу для цього виконуємо, – сказав він.

Зеленський про мирні переговори та гарантії безпеки

Окремо українська сторона працює з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки.

За словами Зеленського, Україна перебуває на постійному звʼязку з американською стороною та на різних рівнях.

– Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні та з нашими європейськими партнерами, – сказав президент.

У понеділок, 13 квітня, очікується детальна доповідь секретаря Ради безпеки і оборони України Рустема Умєрова за всіма домовленостями на Близькому Сході, у Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном щодо українського експорту безпекових можливостей.

Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом та кажуть, що Україна реально додає безпеки, звернув увагу Зеленський.

– Є інтерес в Азії щодо цього. Вже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров вже в Україні – погоджуємо драфти угод, – сказав президент.

Крім цього, сьогодні була доповідь премʼєр-міністра України Юлії Свириденко. Енергетика – це перший пріоритет у внутрішній роботі зараз. Дуже важливо, що енергосистема працює, Україні вдалося додати генерації.

Президент України подякував усім, хто працює, щоб цей Великдень був зі світлом.

