Сили оборони уразили нафтопровідну станцію Кримська у Краснодарському краї Росії, склади боєприпасів, пункти управління безпілотними літальними апаратами, місця зосередження живої сили армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України та Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження нафтопровідної станції Кримська та інших об'єктів РФ

Як зазначають наші джерела, в ніч на 11 квітня дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Кримська у Краснодарському краї РФ.

Співрозмовники сказали, що цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів Тихорєцьк — Новоросійськ-2 та належить компанії Транснефть.

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального для російських військових потреб, включаючи базу тактичної авіації Кримськ та Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази спалахнула пожежа. Водночас там зафіксували ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

– СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть надалі, поки Росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Крім цього, як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, Сили оборони атакували нафтобазу Гвардійська на території тимчасово окупованого Криму.

Водночас уражено склади боєприпасів російської армії в районах Македонівки та міста Донецьк, а також у районі населеного пункту Осипенко Запорізької області.

Також українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалова Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Сили оборони атакували місця зосередження живої сили російських військ поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногірського, Приазовського та Рибного Запорізької області.

Як додали у Генеральному штабі ЗСУ, втрати російських окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

