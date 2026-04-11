Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию Крымская в Краснодарском крае России, склады боеприпасов, пункты управления беспилотными летательными аппаратами, места сосредоточения личного состава армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщают источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины и Генеральный штаб ВСУ.

Поражение нефтепроводной станции Крымская и других объектов РФ

Как отмечают наши источники, в ночь на 11 апреля дроны Центра спецопераций Альфа СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) Крымская в Краснодарском крае РФ.

Собеседники сообщили, что этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов Тихорецк — Новороссийск-2 и принадлежит компании Транснефть.

Станция обеспечивает перевалку и накопление топлива для нужд российских военных, включая базу тактической авиации Крымск и Черноморский флот РФ в Новороссийске.

По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы вспыхнул пожар. В то же время там зафиксировали повреждение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта.

– СБУ последовательно снижает возможности врага в военной, экономической и логистической сферах. Подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока Россия будет вести войну против Украины. Каждый такой удар ослабляет ресурсную базу агрессора и затрудняет обеспечение его войск, – сообщил информированный источник в СБУ.

Кроме того, как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Силы обороны атаковали нефтебазу Гвардейская на территории временно оккупированного Крыма.

В то же время поражены склады боеприпасов российской армии в районах Македоновки и города Донецка, а также в районе населенного пункта Осипенко Запорожской области.

Также украинские воины нанесли огневой удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голой Пристани в Херсонской области.

Силы обороны атаковали места сосредоточения живой силы российских войск вблизи населенных пунктов Степовое Днепропетровской области, а также Степногорского, Приазовского и Рыбного Запорожской области.

Как добавили в Генеральном штабе ВСУ, потери российских оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

