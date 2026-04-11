Партизани Атеш виявили будівництво бази для запусків Shahed в російському Орлі
В Орловській області на території Російської Федерації партизани виявили будівництво об’єкта для запусків ударних безпілотників Shahed.
Про це повідомляє військовий партизанський рух Атеш.
Як зазначають в Атеш, Збройні сили РФ продовжують будівництво пускового майданчика для Shahed в Орловській області.
Там розповіли, що агенти продовжують стежити за об’єктом у місті Орел, який російські окупанти, ймовірно, використовують для запуску ударних безпілотників на територію України.
– Координати мети: 53.371473, 35.802940. Раніше ми вже повідомляли про підвищену активність на цій території, – йдеться у повідомленні.
В Атеш підтвердили, що вже зафіксували будівництво Росією капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки Shahed до запусків.
Водночас переміщення особового складу Росії та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються. Це може свідчити про модернізацію або розширення інфраструктури.
Крім цього, в Атеш зазначають, що постійно спостерігають та фіксують всі зміни. Всю інформацію вже передали Силам оборони України.