В Орловській області на території Російської Федерації партизани виявили будівництво об’єкта для запусків ударних безпілотників Shahed.

Про це повідомляє військовий партизанський рух Атеш.

Будівництво об’єкта для запусків дронів в Орлі

Як зазначають в Атеш, Збройні сили РФ продовжують будівництво пускового майданчика для Shahed в Орловській області.

Там розповіли, що агенти продовжують стежити за об’єктом у місті Орел, який російські окупанти, ймовірно, використовують для запуску ударних безпілотників на територію України.

– Координати мети: 53.371473, 35.802940. Раніше ми вже повідомляли про підвищену активність на цій території, – йдеться у повідомленні.

В Атеш підтвердили, що вже зафіксували будівництво Росією капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки Shahed до запусків.

Водночас переміщення особового складу Росії та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються. Це може свідчити про модернізацію або розширення інфраструктури.

Крім цього, в Атеш зазначають, що постійно спостерігають та фіксують всі зміни. Всю інформацію вже передали Силам оборони України.

