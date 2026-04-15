Великобритания анонсировала масштабную оборонную помощь, предусматривающую передачу Украине рекордных 120 тыс. беспилотных летательных аппаратов в течение этого года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте правительства Великобритании.

Беспилотники для Украины от Великобритании

По информации британского правительства, новый пакет военной помощи для Украины будет включать тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательные беспилотники, дроны для логистического обеспечения и морские средства, уже прошедшие боевое испытание.

Уже в этом месяце начались поставки новых беспилотников для Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что речь идет о значительном усилении проверенных в боях беспилотников, которое предоставит Силам обороны Украины возможности для защиты и борьбы с российской агрессией.

По его словам, в последние недели внимание приковано к Ближнему Востоку, но ВСУ продолжают бороться, а Великобритания будет помогать Украине, пока не удастся обеспечить мир.

Британская сторона обнародовала эту информацию накануне 34-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Ожидается, что заседание в Берлине под председательством главы Минобороны Великобритании объединит делегации из 50 стран.

По информации источников, во время заседания Хили подтвердит, что Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет ПВО в этом году.

