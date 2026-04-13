З початку оголошеного перемир’я на Великдень Росія 10 721 раз порушила режим припинення вогню.

Про це в ранковому зведенні повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Генштаб ЗСУ про порушення Росією перемир’я на Великдень

У Генштабі зазначають, що, попри відсутність ракетних та авіаційних ударів у межах режиму тиші, російські війська продовжували системно порушувати домовленості.

Зокрема, зафіксовано 1 567 артилерійських обстрілів позицій українських військ, 119 штурмових дій та 9 035 ударів дронами-камікадзе різних типів.

Серед них — 2 205 ударів безпілотниками типу Італмас, Ланцет і Молния, а також 6 830 тис. атак FPV-дронами.

Російські війська почали системно порушувати режим припинення вогню одразу після його оголошення, попри заяви про готовність до “тиші” на Великдень.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, лише ввечері 11 квітня (після 16:00) було зафіксовано 469 випадків порушень. Серед них — 22 штурмові дії, 153 обстріли та сотні ударів дронами різних типів, зокрема FPV.

Уже станом на ранок 12 квітня кількість порушень зросла до 2 299. Російські війська продовжували атакувати позиції Сил оборони, застосовуючи артилерію, дрони-камікадзе та намагаючись просуватися малими піхотними групами на окремих ділянках фронту.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна неодноразово пропонувала формат припинення вогню і готова його дотримуватися, однак лише за умови взаємності.

За його словами, у разі порушень з боку РФ українські військові отримали чіткі інструкції діяти дзеркально, зберігаючи повну готовність до будь-якого розвитку подій на фронті.

Водночас у Кремлі фактично відмовилися розглядати перемир’я на Великдень як крок до миру. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва зацікавлена не у тимчасовому припиненні вогню, а буцімто “у стійкому мирі” на власних умовах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

