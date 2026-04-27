Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, де ключову увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів (НРК) та посиленню протиповітряної оборони.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Наземні роботи для фронту

За словами глави держави, у 2026 році Україна планує виготовити щонайменше 50 тис. наземних роботизованих комплексів.

— Вже неможливо уявити оборону без дронів і так само НРК, — сказав Зеленський.

Відповідне завдання поставили Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ.

Зеленський наголосив, що обсяги виробництва та постачання НРК мають зростати, адже вони вже стали важливою складовою сучасної війни поряд із дронами.

Такі комплекси використовують для логістики на фронті, евакуації поранених та виконання бойових завдань.

Окремо на ставці обговорили забезпечення України антибалістичними системами та іншими засобами протиракетної оборони. Президент зазначив, що війна в Ірані ускладнила постачання ракет для систем протиповітряної оборони, тому Україна працює з партнерами над виконанням уже наданих обіцянок і шукає довгострокові рішення.

Також Зеленський заявив, що стратегічною метою залишається створення власної антибалістичної системи або спільне виробництво з міжнародними партнерами.

Крім того, за минулий тиждень Україна отримала три внески від європейських країн у межах міжнародної програми підтримки оборони PURL.

