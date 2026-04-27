Президент Владимир Зеленский провел заседание штаба верховного главнокомандующего, на котором основное внимание было уделено развитию наземных роботизированных комплексов (НРК) и укреплению противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

Наземные роботы для фронта

По словам главы государства, в 2026 году Украина планирует изготовить не менее 50 тыс. наземных роботизированных комплексов.

Сейчас смотрят

— Уже невозможно представить оборону без дронов и, соответственно, НРК, — сказал Зеленский.

Соответствующая задача поставлена перед Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

Зеленский подчеркнул, что объемы производства и поставок НРК должны расти, ведь они уже стали важной составляющей современной войны наряду с дронами.

Такие комплексы используют для логистики на фронте, эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

Отдельно на штабе обсудили обеспечение Украины антибаллистическими системами и другими средствами противоракетной обороны. Президент отметил, что война в Иране затруднила поставки ракет для систем противовоздушной обороны, поэтому Украина работает с партнерами над выполнением уже данных обещаний и ищет долгосрочные решения.

Также Зеленский заявил, что стратегической целью остается создание собственной противоракетной системы или совместное производство с международными партнерами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.