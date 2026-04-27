Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, під час якого основну увагу приділили забезпеченню ЗСУ наземними роботизованими комплексами, посиленню захисту від російських балістичних ракет, а також актуальному стану економіки РФ і її експортних втрат.

Про підсумки наради глава держави повідомив у соцмережах.

Наземні роботизовані комплекси для фронту

Як зазначив президент, одним із найактуальніших запитів українських військових нині залишаються наземні роботизовані комплекси (НРК). Йдеться про техніку, яка допомагає виконувати бойові та логістичні завдання, евакуацію, доставку боєприпасів і роботу в небезпечних зонах.

За словами Зеленського, темпи виробництва та постачання такої техніки мають відповідати реальним потребам фронту. Він наголосив, що цьогорічні обсяги контрактування мають суттєво перевищити показники минулого року.

— Уже законтрактовано 25 тисяч НРК — удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно: контрактування триває, — заявив президент.

Також глава держави подякував українським виробникам за своєчасне виконання замовлень, а військовим підрозділам і командирам — за активне впровадження нових технологій у бойову роботу.

Окремо президент доручив Генеральному штабу та Міністерству оборони щомісяця аналізувати фактичну потребу бригад у НРК і контролювати рівень їхнього забезпечення.

ППО та захист від балістичних ракет

Під час засідання також заслухали доповіді щодо постачання ракет до антибалістичних систем та виконання міжнародних домовленостей із партнерами України.

Зеленський підкреслив, що у травні обсяги поставок не повинні бути меншими за вже обіцяний рівень допомоги. За його словами, це є прямим завданням для дипломатичного корпусу та військового керівництва держави.

Крім того, учасники Ставки розглянули питання розвитку альтернативних засобів захисту від балістичних загроз. Йшлося як про доступні на світовому ринку рішення, так і про українські технологічні розробки.

Стан економіки Росії

Окремий блок наради був присвячений ситуації всередині Росії. Доповіді президенту представили Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Вони проаналізували економічні та соціальні тенденції в РФ після завершення першого кварталу року.

За словами Зеленського, розвідка фіксує погіршення низки ключових економічних показників, а також відчутні втрати російського експорту.

Президент зауважив, що спроби російського керівництва використати війну в Ірані для покращення власного фінансового становища не дали очікуваного результату, і фактичний ефект для Росії залишається негативним.

Також глава держави наголосив, що українські далекобійні удари й надалі чинитимуть тиск на державу-агресора.

