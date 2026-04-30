Втрати ворога на 30 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 527-му добу повномасштабної війни перевищили 1,330 млн.

Втрати ворога на 30 квітня 2026 року

  • особового складу – близько 1 330 290 (+1 470);
  • танків – 11 901 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 493 (+7);
  • артилерійських систем – 40 944 (+119);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 756 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 356;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 352 (+2);
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327);
  • крилатих ракет – 4 579;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 92 606 (+375);
  • спеціальної техніки – 4 148 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

