Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 30 квітня: знищено 1 470 окупантів, 119 артсистем та два гелікоптери
Втрати ворога на 30 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1470 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 527-му добу повномасштабної війни перевищили 1,330 млн.
Втрати ворога на 30 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 330 290 (+1 470);
- танків – 11 901 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 493 (+7);
- артилерійських систем – 40 944 (+119);
- реактивних систем залпового вогню – 1 756 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 356;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 352 (+2);
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327);
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 92 606 (+375);
- спеціальної техніки – 4 148 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
