Втрати ворога на 30 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1470 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 527-му добу повномасштабної війни перевищили 1,330 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 30 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 330 290 (+1 470);

танків – 11 901 (+7);

бойових броньованих машин – 24 493 (+7);

артилерійських систем – 40 944 (+119);

реактивних систем залпового вогню – 1 756 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 356;

літаків – 435;

гелікоптерів – 352 (+2);

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327);

крилатих ракет – 4 579;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 92 606 (+375);

спеціальної техніки – 4 148 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.