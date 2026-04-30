Потери врага на 30 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 527-е сутки полномасштабной войны превысили 1,330 млн.

  • личного состава — около 1 330 290 (+1 470);
  • танков — 11 901 (+7);
  • боевых бронированных машин — 24 493 (+7);
  • артиллерийских систем — 40 944 (+119);
  • реактивных систем залпового огня — 1 756 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1 356;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 352 (+2);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 263 360 (+1 327);
  • крылатых ракет — 4 579;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 92 606 (+375);
  • специальной техники — 4 148 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

