Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 30 апреля: уничтожено 1 470 оккупантов, 119 артсистем и два вертолета
Потери врага на 30 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 527-е сутки полномасштабной войны превысили 1,330 млн.
Потери врага на 30 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 330 290 (+1 470);
- танков — 11 901 (+7);
- боевых бронированных машин — 24 493 (+7);
- артиллерийских систем — 40 944 (+119);
- реактивных систем залпового огня — 1 756 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 356;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 352 (+2);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 263 360 (+1 327);
- крылатых ракет — 4 579;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 92 606 (+375);
- специальной техники — 4 148 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
