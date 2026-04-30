Унаслідок атаки на Одесу 30 квітня постраждали щонайменше 18 людей, серед них – підліток. Ворог здійснив кілька хвиль масованих ударів дронами.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак та керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одесу 30 квітня: що відомо

Унаслідок нічної дронової атаки в Одесі зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі та житловому сектору у двох районах міста.

За словами Лисака, найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Там пошкоджена багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок: на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати.

Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

Під ударом опинилися соціальні та комерційні об’єкти: суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення.

На декількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автівок.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

Станом на ранок відомо про 18 постраждалих. Серед них – 17-річний юнак.

Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя. Загалом госпіталізовані 9 людей.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Остаточні наслідки атаки на Одесу 30 квітня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

Фото: Одеська МВА

