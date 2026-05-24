Україна вирішила скликати засідання багатосторонніх форматів після російського масованого удару, який відбувся в ніч на 24 травня.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС України, він доручив усім місіям при міжнародних організаціях повною мірою задіяти багатосторонній інструментарій у відповідь на масований російський ракетний удар по Києву вночі.

Як стверджує Сибіга, Організація Об’єднаних Націй, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи та ЮНЕСКО мають надати адекватну та рішучу відповідь Росії, яка намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільних жителів.

– Ми негайно ініціюємо термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ, – йдеться у повідомленні.

Міністр розповів, що російський диктатор Володимир Путін намагається залякати Україну, атакуючи мирних жителів і руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критичну інфраструктуру.

Водночас Путін прагне залякати світ, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності проти мирних міст, наголосив Сибіга.

Як зазначив очільник МЗС України, все це потребує сильної та скоординованої реакції міжнародної спільноти.

Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії, щоб примусити її дійти до справедливого та тривалого миру.

