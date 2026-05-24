Украина решила созвать заседание многосторонних форматов после российского массированного удара, состоявшегося в ночь на 24 мая.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы МИД Украины, он поручил всем миссиям при международных организациях в полной мере задействовать многосторонний инструментарий в ответ на массированный российский ракетный удар по Киеву ночью.

Как утверждает Сибига, Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и ЮНЕСКО должны предоставить адекватный и решительный ответ России, которая пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданских жителей.

– Мы немедленно инициируем срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ, – говорится в сообщении.

Министр рассказал, что российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Украину, атакуя мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру.

В то же время Путин стремится запугать мир, применяя баллистические ракеты средней дальности против мирных городов, подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД Украины, все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества.

Андрей Сибига призвал партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России, чтобы заставить ее дойти до справедливого и продолжительного мира.

