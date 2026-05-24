Украина созывает Совбез ООН и заседание ОБСЕ из-за ночных обстрелов — МИД
- Глава МИД Андрей Сибига поручил украинским миссиям при международных организациях немедленно инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН, совместное заседание структур ОБСЕ в ответ на ночной удар РФ по Киеву.
- Глава МИД подчеркнул, что попытки Путина запугать мир террором против гражданских и применением баллистических ракет нуждаются в сильных действиях международного сообщества.
Украина решила созвать заседание многосторонних форматов после российского массированного удара, состоявшегося в ночь на 24 мая.
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Украина созывает заседание многосторонних форматов
По словам главы МИД Украины, он поручил всем миссиям при международных организациях в полной мере задействовать многосторонний инструментарий в ответ на массированный российский ракетный удар по Киеву ночью.
Как утверждает Сибига, Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы и ЮНЕСКО должны предоставить адекватный и решительный ответ России, которая пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданских жителей.
– Мы немедленно инициируем срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ, – говорится в сообщении.
Министр рассказал, что российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Украину, атакуя мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру.
В то же время Путин стремится запугать мир, применяя баллистические ракеты средней дальности против мирных городов, подчеркнул Сибига.
Как отметил глава МИД Украины, все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества.
Андрей Сибига призвал партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России, чтобы заставить ее дойти до справедливого и продолжительного мира.