Президент Володимир Зеленський вірить у можливість отримання ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot або створення власної системи захисту від балістики.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у четвер, 28 травня.

Україна прагне отримати ліцензії на виробництво PAC-3

Президент розповів, що наразі Україна застосовує авіацію для боротьби проти масованих атак дронів – Шахедів та Гераней.

– Ми збиваємо всім, чим можемо. І Гріпени як частина майбутніх українських ВПС будуть боротися з повітряними атаками ворога, – зазначив президент.

За словами Зеленського, зараз, окрім систем Patriot, не існує інших інструментів проти антибалістики.

– Я дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво PAC-3 – ракет до Patriotʼів. Я вірю, що в майбутньому ми отримаємо ліцензії або створимо нашу власну систему, – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що саме тому надіслав листа президенту США Дональду Трампу та Конгресу Сполучених Штатів Америки. На його думку, “їм треба діяти швидше”.

Також Володимир Зеленський нагадав, що попереду Україну очікує зима, а Росію наразі не вдається зупинити дипломатичним шляхом, однак Київ стримує її “далекобійними санкціями”.

– Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет PAC-3 або дати Україні ліцензії, щоб ми самі могли їх виробляти та допомагати іншим країнам, – підсумував глава держави.

Створення української балістики та антибалістики

Як зазначив Зеленський, Україна просуває ініціативу зі створення власної балістичної зброї та європейської системи протиракетного захисту, попри спротив низки країн і конкуренцію в оборонному секторі.

Президент наголосив, що реалізація цієї ідеї є непростою, адже поява нового гравця на ринку озброєнь викликає занепокоєння в інших держав.

– Я просуваю цю ідею, яка дуже складна через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Я просуваю ідею української балістики та антибалістики. Українську балістику не хоче бачити не тільки Росія. Росія – зі зрозумілих причин. І не тільки Росія – теж зі зрозумілих причин. Причина в бізнесі, у конкуренції. Але я вважаю, що зможу просунути цю ідею, – заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Україна одночасно працює над розробкою європейської антибалістичної системи разом із міжнародними партнерами. Серед перших учасників цього проєкту – Швеція.

– Ми сьогодні домовилися зі Швецією, що будемо цим займатися. Це перший із великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Володимир Зеленський надіслав листа Дональду Трампу та Конгресу США, в якому попередив про зростання дефіциту ППО в Україні, зокрема засобів протибалістичного захисту.

