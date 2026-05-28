Президент Владимир Зеленский верит в возможность получения лицензий на производство ракет к системам Patriot или создания собственной системы защиты от баллистики.

Об этом глава государства сообщил во время общения с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в четверг, 28 мая.

Украина стремится получить лицензии на производство PAC-3

Президент рассказал, что сейчас Украина применяет авиацию для борьбы против массированных атак дронов — Шахедов и Гераней.

Сейчас смотрят

— Мы сбиваем всем, чем можем. И Грипены как часть будущих украинских ВВС будут бороться с воздушными атаками врага, — отметил президент.

По словам Зеленского, сейчас кроме систем Patriot не существует других инструментов против антибаллистики.

— Я очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3 – ракет к Patriot. Я верю, что в будущем мы получим лицензии или создадим нашу собственную систему, — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что именно поэтому направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов Америки. По его мнению, “им надо действовать быстрее”.

Также Владимир Зеленский напомнил, что впереди Украину ждет зима, а Россию сейчас не удается остановить дипломатическим путем, однако Киев сдерживает ее “дальнобойными санкциями”.

— Мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3 или дать Украине лицензии, чтобы мы сами могли их производить и помогать другим странам, — подытожил глава государства.

Создание украинской баллистики и антибаллистики

Как отметил Зеленский, Украина продвигает инициативу по созданию собственного баллистического оружия и европейской системы противоракетной обороны, несмотря на сопротивление ряда стран и конкуренцию в оборонном секторе.

Президент подчеркнул, что реализация этой идеи является непростой, поскольку появление нового игрока на рынке вооружений вызывает обеспокоенность у других государств.

— Я продвигаю эту идею, которая очень сложная из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я продвигаю идею украинской баллистики и антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет видеть не только Россия. Россия — по понятным причинам. И не только Россия — тоже по понятным причинам. Причина в бизнесе, в конкуренции. Но я считаю, что смогу продвинуть эту идею, — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что Украина одновременно работает над разработкой европейской антибаллистической системы вместе с международными партнерами. Среди первых участников этого проекта — Швеция.

— Мы сегодня договорились со Швецией, что будем этим заниматься. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики, — отметил глава государства.

Напомним, 27 мая стало известно, что Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором предупредил о росте дефицита ПВО в Украине, в частности средств противобаллистической защиты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.