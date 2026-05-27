Президент Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу і Конгресу США, в якому попередив про збільшення дефіциту ППО в Україні, зокрема засобів протибалістичного захисту.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише Інтерфакс-Україна.

Лист Зеленського Трампу щодо дефіциту ППО

– Правда, президенту США і Конгресу, там два адресати, – відповів Литвин на запитання журналістів у середу, 27 травня.

Про лист Володимира Зеленського Дональду Трампу і Конгресу США писало видання The Kyiv Independent з посиланням на джерела.

ЗМІ зазначає, що звернення надходить на тлі посилення Росією масованих повітряних ударів по Україні та публічних погроз влаштувати нову хвилю далекобійних ударів по Києву. Йдеться, зокрема, про атаки на так звані центри ухвалення рішень.

– Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів, – ідеться в листі, з яким ознайомилося The Kyiv Independent. – Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати.

Українські посадовці побоюються, що обмеженого запасу перехоплювачів Patriot та інших наданих Заходом систем може виявитися недостатньо для протистояння бомбардуванням.

– З протибалістичним захистом справді дуже важко, – розповів виданню один із поінформованих у цій справі людей.

За словами посадовця, посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина передала лист до Білого дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

Послання відображає зростаюче занепокоєння Києва через труднощі з отриманням зброї в рамках програми PURL, яка дозволяє союзникам по НАТО фінансувати закупівлю американської зброї для України.

– Нинішні темпи поставок у рамках програми PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою ми стикаємося. Прошу вашої допомоги у захисті українського неба від російських ракет, – йдеться у листі.

– Я, від імені українського народу, шанобливо прошу президента та Конгрес США залишатися залученими і допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи — щоб зупиняти російські балістичні ракети та інші ракетні удари Росії, – зазначається у посланні.

Остання масштабна атака Росії продемонструвала зростаючий тиск на українську протиповітряну оборону. Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 24 травня російські сили запустили 90 ракет і 600 дронів під час масованого нічного удару.

16 квітня Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку терміново зв’язатися з країнами-партнерами, які пообіцяли поставити ракети Patriot та інші засоби протиповітряної оборони, оскільки запас перехоплювачів в Україні продовжував скорочуватися.

Це доручення надійшло після попередження Зеленського про те, що запаси ракет Patriot американського виробництва досягли критичного рівня.

Посилення ударів РФ та публічні погрози

Москва дедалі частіше поєднує військову ескалацію з публічними погрозами. 25 травня Росія оголосила про плани проведення чергової серії масованих далекобійних ударів по Києву, назвавши їх помстою за український удар на окупованій Луганщині.

Росія стверджує, що в результаті українського удару постраждав гуртожиток, тоді як Київ заявив, що метою був російський командний пункт управління дронами.

25 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо повідомив, що Москва планує удари по українських “центрах ухвалення рішень”, та закликав Вашингтон евакуювати посольство США в Києві.

Зеленський у своєму листі стверджує, що небо над Україною можна захистити.

– Більшість російських ракет можна зупинити, – заявив він.

