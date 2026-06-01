Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили впроваджені рішення на фронті, пряме фінансування для бойових бригад, більш справедливий розподіл особового складу та розширення можливостей.

Зеленський провів Ставку 1 червня: що обговорили

Як заявив Володимир Зеленський, важливо, що на Ставці дуже детально проаналізували стан виконання тих рішень, про які говорили українські військові на передовій.

За його словами, у другій половині минулого року були рішення, які зрештою призвели до значного посилення українських фронтових позицій.

Зараз дивляться

По-перше, на Ставці обговорили пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного озброєння, передусім дронів, зазначив президент.

По-друге, приділили увагу питанню щодо більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад, сказав Зеленський.

По-третє, під час Ставки обговорили розширення можливостей українських бригад проводити базову загальновійськову підготовку. Як зазначив президент, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей.

– Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення. Це дозволяє більш впевнено захищати позиції, – сказав Зеленський.

За його словами, також вдвічі збільшилася кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Він доручив щодо кожного із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, щоб підтримати бригади.

Окремо на Ставці обговорили питання про постачання далекобійних артилерійських боєприпасів калібру 155 мм – це те, з яким питанням часто зверталися українські військові.

Президент доручив опрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки українських артилерійських спроможностей, які мають суттєве значення для досягнення бойових результатів.

Як зазначив Зеленський, Міністерство оборони України вже працює щодо постачання пікапів для армії, а деякі рішення вже реалізуються.

Крім цього, сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на ключових напрямках. Українські позиції сильні – це дуже потрібний державі результат, щоб підтримати всі дипломатичні кроки, стверджує президент.

Багато уваги на Ставці приділили питанню посилення протиповітряної оборони України, наголосив Зеленський. На його думку, це пріоритет для захисту міст і громад.

Президент зазначив, що очікує на значно більшу активність від дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет.

Водночас Зеленський доручив Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. За його словами, необхідно знайти те, що потрібно Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.