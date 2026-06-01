Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили введенные решения на фронте, прямое финансирование для боевых бригад, более справедливое распределение личного состава и расширение возможностей.

Зеленский провел Ставку 1 июня: что обсудили

Как заявил Владимир Зеленский, важно, что на Ставке подробно проанализировали состояние выполнения тех решений, о которых говорили украинские военные на передовой.

По его словам, во второй половине прошлого года были решения, которые привели к значительному усилению украинских фронтовых позиций.

Во-первых, на Ставке обсудили прямое финансирование для боевых бригад для закупки необходимого вооружения, прежде всего дронов, отметил президент.

Во-вторых, уделили внимание вопросу более справедливого распределения личного состава для пополнения боевых бригад, сказал Зеленский.

В третьих, во время Ставки обсудили расширение возможностей украинских бригад проводить базовую общевойсковую подготовку. Как отметил президент, прямое финансирование добавило бригадам реальные боевые способности.

– Относительно личного состава уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение. Это позволяет более уверенно защищать позиции, – сказал Зеленский.

По его словам, также вдвое увеличилось количество воинских частей, получивших право проводить базовую общевойсковую подготовку. Он поручил каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, чтобы поддержать бригады.

Отдельно на Ставке обсудили вопросы поставок дальнобойных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм – это то, с каким вопросом часто обращались украинские военные.

Президент поручил проработать больше возможностей для финансирования, производства и снабжения таких снарядов и в целом поддержки украинских артиллерийских способностей, имеющих существенное значение для достижения боевых результатов.

Как отметил Зеленский, Министерство обороны Украины уже работает по поставкам пикапов для армии, а некоторые решения уже реализуются.

Кроме этого, сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на ключевых направлениях. Украинские позиции сильные – это очень нужный государству результат, чтобы поддержать все дипломатические шаги, утверждает президент.

Много внимания на Ставке уделили вопросу усиления противовоздушной обороны Украины, подчеркнул Зеленский. По его мнению, это приоритет для защиты городов и общин.

Президент отметил, что ожидает значительно большей активности от дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет.

В то же время Зеленский поручил Министерству обороны активизировать все существующие форматы с партнерами для поставки антибаллистики. По его словам, необходимо найти то, что нужно Украине.

