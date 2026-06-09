Російське командування заборонило використовувати автомобільні дороги Р-280 Новоросія та А-291 Таврида для перевезення матеріальних засобів в інтересах своїх з’єднань і військових частин.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Які дороги РФ заборонила використовувати

За інформацією СБС, з 7 червня командування РФ заборонило використання автомобільних доріг Р-280 Новоросія та А-291 Таврида після системних уражень транспорту окупаційного угруповання на південному напрямку.

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Як зазначається, за останні два тижні вантажний трафік тут зменшився орієнтовно на 71% – з 3,8 тис. до 1,1 тис. транспортних засобів на добу.

– Це не означає повної блокади маршруту, однак свідчить про суттєве обмеження логістичних можливостей противника та змушує його використовувати запасні маршрути, – йдеться у повідомленні.

Водночас командувач Сил безпілотних систем додав, що про тотальний вогневий контроль траси не йдеться, хоча можна спостерігати обвал трафіку на цих автомобільних дорогах.

Автодорога Р-280 Новоросія пролягає від Ростова-на-Дону до Сімферополя через Маріуполь та Мелітополь. Ця траса проходить територією РФ та окупованими південними областями України, забезпечуючи ворогу сухопутний шлях до Криму.

Водночас автошлях федерального значення А-291 Таврида з’єднує Керч, Сімферополь та Севастополь. Траса починається від Кримського мосту, який сполучає окупований Крим із російською Кубанню, а також має додаткове відгалуження у напрямку Сімферополь — Євпаторія — Мирний.

9 червня стало відомо, що Чонгарський міст знову пошкоджено через нічну атаку дронів, тому російські окупанти перекрили рух.

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