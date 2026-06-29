Гроза у Львові 29 червня: зірвано дахи будинків і повалено дерева
- Потужна гроза у Львові пошкодила будівлю Шевченківської районної адміністрації.
- У різних районах міста зафіксовані підтоплення, повалені дерева та пошкодження інфраструктури.
У Львові негода пошкодила будівлю райадміністрації та паралізувала рух частини трамваїв.
Через сильний вітер внаслідок грози у Львові пошкоджено будівлю Шевченківської районної адміністрації. Частину даху зірвало, а покрівля впала на припарковані автомобілі.
Про це повідомили Львівська міська рада та мер Львова Андрій Садовий.
Гроза у Львів 29 червня: які наслідки
Унаслідок негоди частина покрівлі Шевченківської районної адміністрації впала на припарковані поруч автомобілі.
У будівлі вибило вікна на кількох поверхах. Після завершення грози у Львові комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків.
– Отримуємо інформацію про підтоплення та пошкодження у різних частинах міста. Маємо повідомлення про повалені дерева на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу, – йдеться в повідомленні міськради.
Зафіксовано обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола – Липинського, на перехресті Степана Бандери – Коперника та біля зупинки Соборна на вулиці Івана Франка.
На вулиці Липинського тимчасово відключили напругу. На перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто накрила потужна гроза, та закликав жителів бути максимально обережними: не ховатися під деревами, не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.
За його словами, щойно погода у Львові дозволить, міські служби розпочнуть ліквідацію наслідків грози.
Наразі тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Після прибирання повалених дерев і відновлення контактної мережі рух трамваїв буде відновлено.
О 17:49 Садовий додав, що внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка.
Дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає.
Фото: Львівська міська рада