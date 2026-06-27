Погода в Україні на 10 днів змінюватиметься під впливом надходження розжареної повітряної маси з північних районів Африки, яка пройшла через Південну та Центральну Європу і вже найближчими днями досягне території нашої країни. Саме вона стане причиною небезпечної спеки, яка охопить більшість регіонів наприкінці червня та на початку липня.

Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV синоптикиня Наталя Птуха.

Якою буде погода в Україні на 10 днів

Цієї суботи, 27 червня, за словами Птухи, буде перехідний день перед початком потужної хвилі спеки. Більшість території України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода без істотних опадів.

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Лише у північно-східних та східних областях у денні години місцями можливі невеликі короткочасні дощі та окремі локальні грози.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, а на півдні країни та на Закарпатті місцями до +21°С. У денні години повітря прогріється до +25…+30°С, а у західних областях температура місцями підніметься до +34°С.

Тим часом у неділю, 28 червня, в Україні розпочнеться більш відчутне підвищення температурних показників через надходження гарячого африканського повітря.

Температура повітря вночі підвищиться до +16…+23°С, а денні максимуми становитимуть +25…+34°С.

Найвищі показники очікуються у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині, де спека буде особливо відчутною.

Вона наголосила, що саме з 28 червня Укргідрометцентр прогнозує початок небезпечного періоду сильної спеки.

У понеділок, 29 червня, хвиля спеки пошириться практично на все Правобережжя України.

У багатьох областях очікується сильна спека з температурою повітря +35…+38°С.

Наталя Птуха наголосила, що такі температурні показники є нетиповими для України та можуть становити небезпеку для населення.

– Необхідно, щоб люди максимально звернули на це увагу та врахували це у своїх планах, адже подібна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, і, звичайно ж, негативно впливатиме на життєдіяльність населення, – пояснила вона.

30 червня, у вівторок, сильна спека збережеться у більшості регіонів країни.

Таким чином, останні дні червня пройдуть під знаком аномально високих температур, які можуть мати низку негативних наслідків для інфраструктури та здоров’я людей.

В середу, 1 липня, у західних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози у денні години.

Це буде пов’язано з поступовою перебудовою синоптичних процесів, однак спекотна погода все ще утримуватиме свої позиції над більшістю території країни.

Водночас 2 липня, в четвер, очікується поступове послаблення спеки.

Температура повітря вдень становитиме +28…+34°С. Попри те, що погода в Україні залишатиметься спекотною, вона вже не матиме такого небезпечного характеру, як у попередні дні.

Надалі синоптикиня прогнозує поступове зниження температури до більш комфортних значень.

За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, 2 та 6 липня по Україні місцями йтимуть короткочасні дощі та грози.

Однак 3 та 4 липня на більшості територій обійдеться переважно без опадів.

Температура повітря 2 липня вночі сягатиме +18…+24°С, вдень – +28…+34°С. Надалі, як очікується, вона поступово знижуватиметься, починаючи з західних областей. Вночі до +14…+20°С, вдень – до +22…+28°С.

Попередження про метеорологічні явища

28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни очікується сильна спека – +35…+38°С.

Водночас 27-29 червня у більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, західну Європу накрила аномальна спека, яка б’є рекорди, спричинила смерті десятків людей. У низці країн Європи довелося закрити школи, виникли перебої із електропостачанням.

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