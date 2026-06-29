Во Львове непогода повредила здание райадминистрации и парализовала движение части трамваев.

Из-за сильного ветра во время грозы во Львове повреждено здание Шевченковской районной администрации. Часть крыши сорвало, кровля упала на припаркованные автомобили.

Об этом сообщили Львовский городской совет и мэр Львова Андрей Садовый.

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Из-за непогоды часть кровли Шевченковской районной администрации упала на припаркованные рядом автомобили.

В здании выбило окна на нескольких этажах. После окончания грозы во Львове коммунальные службы приступят к ликвидации последствий.

— Получаем информацию о подтоплениях и повреждениях в разных частях города. Есть сообщения о поваленных деревьях на улицах Коперника и Ефремова. Возле парка Франко дерево упало на троллейбус. Возле церкви Святого Юра также упало дерево, повредив контактную сеть, — говорится в сообщении горсовета.

Зафиксированы обрывы контактной сети на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Черновола — Липинского, на перекрестке Степана Бандеры — Коперника и возле остановки Соборная на улице Ивана Франко.

На улице Липинского временно отключили напряжение. На перекрестке Варшавская — Туннельная упал светофор.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город накрыла мощная гроза, и призвал жителей быть максимально осторожными: не укрываться под деревьями, не приближаться к оборванным проводам и поврежденным конструкциям.

По его словам, как только погода во Львове позволит, городские службы приступят к ликвидации последствий грозы.

В настоящее время временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 4, 8 и 9. После уборки поваленных деревьев и восстановления контактной сети движение трамваев будет восстановлено.

В 17:49 Садовый добавил, что в результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка.

Ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.

Фото: Львовский городской совет

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