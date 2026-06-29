У ніч на 29 червня (з 18:00 28 червня) російський ворог атакував Україну 108 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну

Російські окупанти запускали дрони з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованої території Донеччини та мису Чауда і населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 82 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих на чотирьох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі перебувають ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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