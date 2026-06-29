В ночь на 29 июня (с 18:00 28 июня) российский враг атаковал Украину 108 ударными дронами типа Шахед, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину

Российские оккупанты запускали дроны из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированной территории Донецкой области, мыса Чауда и населенного пункта Гвардейское в оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 82 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных дронов в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве находятся еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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