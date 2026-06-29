Вчора ввечері, 28 червня, Росія атакувала Кропивницький. Ціллю стало одне з підприємств міста.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Вечірня атака на Кропивницький 28 червня: що відомо

Внаслідок атаки на Кропивницький виникла пожежа. Рятувальники ДСНС працювали пів ночі і успішно ліквідували пожежу.

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На щастя, минулося без загиблих та травмованих.

Нагадаємо, що вранці 22 лютого 2026 року РФ атакувала Кропивницький. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики. Внаслідок ворожої атаки у Кропивницькому районі зафіксовано пошкодження кількох приватних будинків та лінії електропередачі.

Вночі 13 квітня пролунали вибухи у Кропивницькому. На одному з об’єктів району сталася пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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