У ніч на 3 липня (з 18:00 2 липня) російський ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 105 ударними дронами типу Шахед, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 3 липня

Ракети росіяни запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області, а дрони — із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерове, а також тимчасово окупованого Донецька.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили та придушили 83 ворожі цілі:

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

82 дрони типу Шахед, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння уламків збити дронів на п’яти локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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