РФ атакувала Україну 105 дронами та 2 ракетами: які результати роботи ППО
- РФ атакувала Україну 105 дронами та двома керованими ракетами Х-59/69.
- Сили ППО знешкодили 83 повітряні цілі, зокрема 82 безпілотники.
- Зафіксовано влучання 21 дрона та однієї ракети на 16 локаціях.
У ніч на 3 липня (з 18:00 2 липня) російський ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 105 ударними дронами типу Шахед, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 3 липня
Ракети росіяни запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області, а дрони — із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерове, а також тимчасово окупованого Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили та придушили 83 ворожі цілі:
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 82 дрони типу Шахед, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння уламків збити дронів на п’яти локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.