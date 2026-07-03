РФ атаковала Украину 105 дронами и 2 ракетами: каковы результаты работы ПВО
- Россия атаковала Украину 105 дронами и двумя управляемыми ракетами Х-59/69.
- Силы ПВО сбили 83 воздушные цели, в том числе 82 беспилотника.
- Зафиксировано попадание 21 дрона и одной ракеты в 16 точках.
В ночь на 3 июля (с 18:00 2 июля) российский враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными дронами типа Шахед, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 3 июля
Ракеты россияне запустили с временно оккупированной территории Запорожской области, а дроны — с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также временно оккупированного Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 83 вражеские цели:
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 82 дрона типов Шахед, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного беспилотника в 16 точках, а также падение обломков сбитых дронов в пяти точках.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.