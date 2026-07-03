В ночь на 3 июля (с 18:00 2 июля) российский враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными дронами типа Шахед, Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 3 июля

Ракеты россияне запустили с временно оккупированной территории Запорожской области, а дроны — с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также временно оккупированного Донецка.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 83 вражеские цели:

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

82 дрона типов Шахед, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного беспилотника в 16 точках, а также падение обломков сбитых дронов в пяти точках.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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