Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 250 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 3 липня 2026 року

особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб

танків – 12 073 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.

артилерійських систем – 45 225 (+57) од.

РСЗВ – 1 912 (+2) од.

засобів ППО – 1 463 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.

крилатих ракет – 4 846 (+48) од.

кораблів/катерів – 33 (+0) од.

підводних човнів – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 115 237 (+385) од.

спеціальної техніки – 4 380 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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