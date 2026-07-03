Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 3 липня: ЗСУ знищили 1 250 окупантів, 57 артсистем та 2 152 БпЛА
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1 250 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 3 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб
- танків – 12 073 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
- артилерійських систем – 45 225 (+57) од.
- РСЗВ – 1 912 (+2) од.
- засобів ППО – 1 463 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
- крилатих ракет – 4 846 (+48) од.
- кораблів/катерів – 33 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 115 237 (+385) од.
- спеціальної техніки – 4 380 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.
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