За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 1 250 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 3 июля 2026 года

личного состава – около 1 407 150 (+1 250) человек

танков – 12 073 (+4) шт.

боевых бронированных машин – 24 863 (+2) шт.

артиллерийских систем — 45 225 (+57) шт.

РСЗО — 1 912 (+2) шт.

средств ПВО — 1 463 (+4) шт.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 809 (+18) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 387 342 (+2 152) шт.

крылатых ракет — 4 846 (+48) шт.

кораблей/катеров — 33 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 115 237 (+385) шт.

специальной техники – 4 380 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

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