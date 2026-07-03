Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 3 июля: ВСУ уничтожили 1 250 оккупантов, 57 артсистем и 2 152 БпЛА
За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 1 250 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 3 июля 2026 года
- личного состава – около 1 407 150 (+1 250) человек
- танков – 12 073 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 863 (+2) шт.
- артиллерийских систем — 45 225 (+57) шт.
- РСЗО — 1 912 (+2) шт.
- средств ПВО — 1 463 (+4) шт.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 809 (+18) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 387 342 (+2 152) шт.
- крылатых ракет — 4 846 (+48) шт.
- кораблей/катеров — 33 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 115 237 (+385) шт.
- специальной техники – 4 380 (+4) шт.
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