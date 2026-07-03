Російські війська завдали ракетної атаки на Кривий Ріг, унаслідок удару постраждали семеро людей.

Про наслідки атаки повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 3 липня: що відомо

За словами Олександра Ганжі, внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки поруч із місцем влучання — у квартирах вибито вікна.

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Олександр Вілкул уточнив, що російська ракета влучила у сектор щільної міської забудови між багатоквартирними будинками.

Пожежі, що виникли після влучання, вже ліквідували. Водночас аварійно-рятувальна операція триває, адже пошкоджень зазнали будинки, зокрема побито балкони та вікна. Також через пошкодження комунікацій тимчасово перекрито газо- та водопостачання.

Для допомоги мешканцям у школі поблизу місця удару розгортають штаб, де видаватимуть будівельні матеріали першої необхідності та прийматимуть заяви на отримання матеріальної допомоги.

Станом на ранок 3 липня відомо про сімох постраждалих. Троє людей госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає.

За словами Вілкула, загиблих внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг сьогодні, 3 липня, немає.

Остаточні наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг 3 липня наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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