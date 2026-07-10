Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 460 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 10 липня

особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб;

танків – 12 108 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од;

артилерійських систем – 45 680 (+52) од;

РСЗВ – 1 923 (+1) од;

засобів ППО – 1 481 (+2) од;

літаків – 437 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од;

крилатих ракет – 4 887 (+0) од;

кораблів/ катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 118 249 (+339) од;

спеціальної техніки – 4 402 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

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