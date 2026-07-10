Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 460 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 10 липня

  • особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб;
  • танків – 12 108 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од;
  • артилерійських систем – 45 680 (+52) од;
  • РСЗВ – 1 923 (+1) од;
  • засобів ППО – 1 481 (+2) од;
  • літаків – 437 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од;
  • крилатих ракет – 4 887 (+0) од;
  • кораблів/ катерів – 33 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 118 249 (+339) од;
  • спеціальної техніки – 4 402 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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