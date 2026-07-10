Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 10 липня: мінус 1 460 окупантів, 52 артсистеми і понад 1,8 тис. БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 460 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 10 липня
- особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб;
- танків – 12 108 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од;
- артилерійських систем – 45 680 (+52) од;
- РСЗВ – 1 923 (+1) од;
- засобів ППО – 1 481 (+2) од;
- літаків – 437 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од;
- крилатих ракет – 4 887 (+0) од;
- кораблів/ катерів – 33 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 118 249 (+339) од;
- спеціальної техніки – 4 402 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.
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